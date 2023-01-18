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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

ФНБ в декабре сократился почти на 1 трлн руб. - до 10,4 трлн руб.

ФНБ в декабре сократился почти на 1 трлн руб. - до 10,4 трлн руб.
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2023 года составил 10 трлн 434,58 млрд рублей (эквивалент $148,35 млрд), или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 декабря объем фонда составлял 11 трлн 389,508 млрд рублей (эквивалент $186,486 млрд), или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за декабрь он сократился на 954,93 млрд рублей.

В декабре часть средств фонда на счетах в Банке России - 28,517 млрд евро, 2,77 млрд фунтов стерлингов и 121,852 млрд японских иен - была реализована за 2,412 трлн рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита. В результате этих конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах и иенах сформировались нулевые остатки.

В октябре и ноябре на финансирование дефицита бюджета были направлены средства фонда в общей сложности на 560 млрд рублей, таким образом, за год этот объем составил почти 3 трлн рублей, как это ранее планировалось.

Объем ликвидных активов фонда в декабре также сократился - до эквивалента 6,133 трлн рублей, или $87,189 млрд, что соответствует 4,6% ВВП, отмечает Минфин. Месяцем ранее объем ликвидных активов составлял 5,7% ВВП (7 трлн 601,763 млрд рублей, или $124,468 млрд).

ФНБ Минфин РФ
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