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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Песков заявил, что Европа в желании не зависеть от газа РФ ежедневно теряет миллиарды евро

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Европейцы, желая избавиться от газовой зависимости от России, умалчивают, что меняют все на другую зависимость - от США, и сейчас, когда Европа ежедневно теряет миллиарды евро, Вашингтон их зарабатывает, заявляют в Кремле.

ЭкономикаВ Европе операторы задним числом публикуют данные о все большем расходе газа из хранилищЧитать подробнее

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия-1 (ВГТРК) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на мировом рынке газа, которая развивается на фоне желания европейцев избавиться от зависимости от российского газа.

"Но при этом они не договаривают, что хотят одну зависимость поменять на другую зависимость. То есть они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа. Это точно такая же зависимость, только там взаимности гораздо меньше", - сказал он.

Как добавил Песков, "и сейчас, когда европейцы каждый день теряют миллиарды евро, эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне".

Дмитрий Песков Европа США газ
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