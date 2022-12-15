Путин допустил скорое создание электронной площадки для торговли газом с Европой

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Турция способны создать электронную площадку для торговли газом за несколько месяцев, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Одними из ключевых растущих потребителей российского газа являются и наши соседи, включая Турцию. Ее газовая инфраструктура обладает серьезным потенциалом. В ближайшие годы планируем организовать (...) газовый хаб. Но если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. И именно там, в значительной степени, будем определять конечную цену для наших европейских потребителей, потому что то, что они натворили на своих площадках - это безумие. И теперь они еще они пытаются выставить нас в качестве виноватых за то, что сделали сами своими руками", - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия намерена наращивать экспорт природного газа: "Реализация таких проектов как Ковыктинское месторождение, "Сила Сибири 2", "Дальневосточный маршрут" позволит уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 - до 88 млрд кубометров. Фактически, это более 60% поставок газа на Запад в прошлом году".

Россия и Турция обсуждают создание газового хаба на границе с Евросоюзом с тех пор, как 12 октября Путин заявил, что утраченный объем транзита по "Северным потокам" Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры в этом заинтересованы. Он напомнил, что Россия поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". Президент отметил, что в этом направлении высокий уровень экономической целесообразности и безопасности поставок газа.