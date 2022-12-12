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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

"Роснефть" сменила гендиректора Туапсинского НПЗ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности генерального директора ООО "РН-Туапсинский НПЗ" (Краснодарский край) назначен Алексей Петров.

Такие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 8 декабря 2022 года. На этом посту Петров сменил Сергея Скуридина, возглавлявшего нефтезавод с июля 2017 года.

В начале 2022 года еще одна структура "Роснефти" в Краснодарском крае - терминал по перевалке нефтепродуктов ООО "РН-Морской терминал Туапсе" - поменяла руководство. Гендиректором был назначен Игорь Коростелев, сменивший Вадима Овчинникова (возглавлял компанию с августа 2018 года).

Туапсинский НПЗ расположен на побережье Черного моря. Завод обеспечивает переработку нефти западносибирских, оренбургских и ставропольских месторождений. Поставка сырья на НПЗ ведется трубопроводным и железнодорожным транспортом, отгрузка нефтепродуктов - железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

"Роснефть" проводит масштабную реконструкцию Туапсинского НПЗ. В 2013 году компания завершила первый этап модернизации завода, в результате которого его мощность увеличилась с 4,5 млн до 12 млн тонн переработки в год. Вторая очередь программы включает строительство установки гидроочистки дизтоплива мощностью 4,3 млн тонн и гидрокрекинга вакуумного газойля на 4 млн тонн. Третий этап предполагает сооружение технологической установки флексикокинга на 2,8 млн тонн. Планируется, что после завершения реконструкции завод будет производить моторные топлива класса Евро-5 в объеме 2,3 млн тонн бензинов, 1 млн керосина и 6,5 млн тонн дизтоплива.

Роснефть Кубань Туапсе Туапсинский НПЗ Алексей Петров Сергей Скуридин
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