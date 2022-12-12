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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

МВФ отметил максимальное за 70 лет падение отношения глобального долга к ВВП в 2021 году

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глобальный долг в 2021 году сократился на 10 процентных пунктов и составил 247% ВВП, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. Это максимальное падение за последние 70 лет. Оно последовало за рекордным скачком показателя в 2020 году - на 29 п.п.

Задолженность государств снизилась до 96% ВВП со 100% ВВП в 2020 году за счет восстановления экономики и высокой инфляции, а также отмены мер финансовой поддержки, введенных из-за пандемии COVID-19. При этом в США госдолг уменьшился до 128% со 135% ВВП, в то время как в Китае - вырос до 71% с 68% ВВП.

Мировые долги частного сектора - от нефинансовых организаций до домохозяйств - снизились в 2021 году до 153% ВВП по сравнению со 160% ВВП годом ранее из-за сокращения задолженности компаний. В том числе в США показатель опустился до 159% со 165% ВВП, в КНР - до 194% с 201% ВВП.

Наиболее существенное сокращение было зафиксировано в странах с развитой экономикой (на 10 п.п., до 292% ВВП), где снижение показали как госдолг, так и задолженность частного сектора. В государствах с развивающейся экономикой (emerging markets) общий объем долга опустился в среднем на 7 п.п. - до 192% ВВП.

Объем мирового долга в долларовом выражении продолжил увеличиваться в прошлом году и достиг рекордных $235 трлн, сообщил МВФ.

МВФ Китай США
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