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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Мировой экономике предсказали десятилетие медленного роста

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста глобальной экономики будут слабыми в ближайшее десятилетие, однако мир может избежать серьезных кризисов, сказал CNBC старший экономист Tressis Gestion Даниэль Лакалле, профессор экономики и автор нескольких научно-популярных книг.

"Мне кажется, что мы вступаем в десятилетие очень, очень слабого роста, когда развитые экономики будут счастливы, если смогут добиться роста на 1% в год, и все это на фоне высокой инфляции, - сказал он. - Я считаю, что мы испытываем последствия от масштабных стимулов, которые применялись в 2020 и 2021 годах, но так и не смогли вызвать тот потенциальный рост, на который рассчитывали многие экономисты".

При этом Лакалле полагает, что мировая экономика сможет обойтись без полномасштабных финансовых кризисов в ближайшие годы.

Актуальный прогноз Международного валютного фонда предусматривает замедление темпов роста глобального ВВП с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Экономисты назвали это "слабейшим профилем роста с 2001 года, не считая мирового финансового кризиса и острой фазы пандемии коронавируса".

По мнению Лакалле, потенциальная отмена всех антиковидных ограничений в Китае может стать самым важным позитивным фактором для мировой экономики в 2023 году, поскольку это простимулирует рост экономик стран Латинской Америки и Африки, а также положительно скажется на прибыли европейских экспортеров.

Tressis Gestion Даниэль Лакалле МВФ Китай
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