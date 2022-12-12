Латвийский Baltic International Bank прекратит предоставление финансовых услуг

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии решила приостановить предоставление финансовых услуг в Baltic International Bank, сообщает сайт комиссии.

КРФК признала, что у Baltic International Bank начались или скоро начнутся финансовые трудности, и решила не принимать меры по стабилизации его деятельности.

Решение КРФК предусматривает, что 12 декабря в 18:00 по местному времени банк должен полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Это означает, что с этого момента работа карт, интернет-банкинга и платежи Baltic International Bank приостановлены. Это должно предотвратить отток средств из банка и защитить интересы его клиентов и кредиторов, отмечается в сообщении.

КРФК обосновала свое решение тем, что банк не может обеспечить реализацию жизнеспособной стратегии в течение длительного времени. Текущая операционная стратегия не соответствует возможностям банка, поэтому банк не обеспечивает прибыльную бизнес-модель в течение длительного времени. У банка также есть серьезные недостатки во внутреннем управлении, в том числе "в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения".

По имеющейся у КРФК информации, на 2 декабря у Baltic International Bank было в общей сложности 1580 клиентов, из которых 280 клиентов имели нулевой остаток на банковском счете. По закону о гарантиях вкладов, государство гарантирует выплату возмещения по всем видам вкладов до 100 тысяч евро. По предварительным оценкам, 1012 клиентов банка получат свои вклады в полном объеме в виде гарантированного возмещения.

Выплата гарантированного возмещения должна быть начата не позднее семи рабочих дней со дня объявления недоступности вкладов.

В марте 2022 года Baltic International Bank сообщал, что его мажоритарные акционеры Валерий Белоконь и Вилорий Белоконь договорились о сделке по продаже акций с шейхом Хамадом бин Халифой бин Мухаммадом аль-Нахайяном из ОАЭ, в результате которой шейх должен был стать крупнейшим акционером банка.

Сделку планировалось завершить после получения одобрения ЕЦБ и КРФК.

Baltic International Bank в январе-сентябре 2022 года получил чистый убыток в размере 7,186 млн евро, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активы банка на 30 сентября 2022 года составили 195,29 млн евро, сократившись с начала года на 7,1%, тогда они были равны 210,171 млн евро.

На конец сентября резервы Baltic International Bank составляли 33,519 млн евро, что на 8,3% меньше, чем на конец 2021 года.

Крупнейшими акционерами банка на конец сентября 2022 года были Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%). По размеру активов на конец 2021 года Baltic International Bank занимал 10-е место среди 15 банков Латвии.

Модель бизнеса банка - индивидуальное обслуживание крупных частных клиентов и работа с нерезидентами.