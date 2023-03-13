ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank, подозреваемого в отмывании денег

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию Baltic International Bank, сообщили местным СМИ в Банке Латвии.

Решение было принято 10 марта и вступило в силу 11 марта. Оно принято по предложению Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), которая с этого года присоединена к Банку Латвии.

С учетом решения ЕЦБ Банк Латвии подготовит и подаст в суд заявление о начале процесса ликвидации Baltic International Bank и назначении ликвидатора.

Как сообщалось, правление КРФК 12 декабря 2022 года приняло решение о прекращении работы Baltic International Bank. Регулятор причислил его к финансовым учреждениям, которые столкнулись или столкнутся с финансовыми трудностями, и решил не осуществлять меры по стабилизации его деятельности.

Банк долгое время не мог обеспечить реализацию жизнеспособной стратегии. У банка также были серьезные недостатки во внутреннем управлении, в том числе в области борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, отмечала КРФК.

13 декабря было принято решение о недоступности вкладов в банке.

Таким образом, банк полностью прекратил оказание финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято для предотвращения оттока средств из банка и защиты интересов его клиентов и кредиторов.

В марте 2022 года Baltic International Bank сообщал, что его мажоритарные акционеры Валерий Белоконь и Вилорий Белоконь договорились о сделке по продаже акций с шейхом Хамадом бин Халифой бин Мухаммадом аль-Нахайяном из ОАЭ, в результате которой шейх должен был стать крупнейшим акционером банка. Сделку планировалось завершить после получения одобрения ЕЦБ и КРФК.

Baltic International Bank в 2022 году, по предварительным данным, получил чистый убыток в размере 26,773 млн евро, что в 5,3 раза больше, чем в 2021 году. Активы банка на 31 декабря 2022 года составили 139,051 млн евро, сократившись за год на 33,8%.

Крупнейшими акционерами банка на конец 2022 года были Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%). По размеру активов на конец 2021 года Baltic International Bank занимал 10-е место среди 15 банков Латвии.

Модель бизнеса банка - индивидуальное обслуживание крупных частных клиентов и работа с нерезидентами.