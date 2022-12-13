Подсанкционные лица смогут перевести схемы владения своими российскими компаниями в юрисдикцию РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Держатели ценных бумаг российских компаний, владеющие ими через иностранные структуры или контролируемые иностранные компании (КИК), получат возможность перевести их учет в инфраструктуру РФ. Это предусматривают поправка ко второму чтению в правительственный законопроект (№222860-8) о продлении на 2023 год действия "санкционных" корпоративных правил, которые поддержал комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Это будет возможно, если российский инвестор из-за санкций лишился возможности распоряжаться ими, говорится в поправках.

Для того, чтобы совершить эту операцию, фактический держатель ценных бумаг, единоличный владелец КИК или несколько владельцев с долей в 100% вправе обратиться с соответствующим заявлением в российский депозитарий, где открыт счет депо для КИК или иностранной организации. По итогам рассмотрения заявления бенефициаров КИК депозитарий переводит учет ценных бумаг на их счета депо. В случае же рассмотрения заявлений держателей бумаг, владевших ими через иностранные структуры, будет приниматься во внимание их возражения, указано в поправках. Смена учета будет производиться только на то количество ценных бумаг, в отношении которого не будет возражений от иностранной организации в части количества принадлежащих фактическому владельцу.

Кроме того, законопроект предусматривает механизм для перевода в российскую инфраструктуру учета акций международной компании из САР. Владелец акций сможет подать в российский регистратор заявление на принудительный перевод своих бумаг, если они учитывались на счетах иностранных лиц.

Согласно законопроекту, подать такие заявления держатели ценных бумаг смогут до 1 мая 2023 года. При этом правительство по согласованию с Банком России сможет продлить на три месяца этот срок.

Аналогичные временные рамки устанавливает подготовленный ко второму чтению законопроект и для случаев автоматического перевода учета бумаг без обращения владельцев. Оно предусматривается для ситуаций, когда ценные бумаги "зарегистрированы" в иностранной инфраструктуре на счетах российских (клиентских) депозитариев, действующих в качестве номинальных держателей и располагающих всей необходимой информацией о владельцах. В таком случае клиентский депозитарий должен будет до 1 мая 2023 года запустить процедуру замены учета бумаг.

Принятый в июле 2022 года закон №319-ФЗ разрешил инвесторам принудительно перевести учет бумаг отечественных эмитентов в российскую инфраструктуру, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с такими ценными бумагами. Для этого инвестору нужно было обратиться в российский депозитарий, где открыт счет депо иностранного номинального держателя.

Изначально планировалось, что такие заявления инвесторы смогут подать до 11 октября, но затем срок был продлен на месяц - до 10 ноября включительно. Продление срока объяснялось трудностью сбора необходимых документов из-за неготовности иностранных депозитариев предоставлять их в требуемом формате и затруднениями в почтовой доставке документов в Россию, рассказывал ранее источник "Интерфакса".

В ноябре комитет Госдумы по финансовому рынку предлагал продлить срок для подачи заявлений. Свою инициативу он тоже объяснил трудностями со сбором документов за рубежом, с которыми столкнулись инвесторы.

САР в России действуют на двух островах в Приморском крае и Калининградской области.