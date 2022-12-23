ГК "Дамате" стала резидентом САР в Калининграде

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В реестр участников специального административного района (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области с 20 декабря внесена международная компания ООО "Дамате", говорится в материалах управляющей компании САР.

По данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в порядке редомициляции с Кипра, где имела название Naxamio Finance Ltd.

По данным из зарубежных реестров, Naxamio была совладельцем кипрской AC Damate Ltd, деятельность которой была прекращена вследствие слияния 17 октября 2022 года.

Как заявил "Интерфаксу" первый замгендиректора компании по экономике и финансам Станислав Варич, ГК "Дамате" всегда работала в рамках российского правого поля.

"Компания в последнее время предпринимала планомерные шаги по переезду в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Регистрация явилась логическим шагом в процессе проводимой внутри группы реорганизации", - сказал он.

"Дамате" - ведущий производитель мяса индейки в России. Также группа занимается переработкой молока, производством баранины и мяса утки. Активы группы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд превышает 108 тысяч га в регионах присутствия.