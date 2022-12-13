Владелец сети АЗС "Трасса" планирует выход на IPO в 2023 году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Топливная группа компаний "ЕвроТранс", владеющая сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", планирует выход на IPO в 2023 году, сообщил акционер компании Сергей Алексеенков на презентации для инвесторов планируемого облигационного выпуска АО "ЕвроТранс".

Он отметил, что компания планирует динамичное развитие в ближайшие годы, для чего потребуется большой объем финансирования.

"И в рамках программы открытости планируем выходить на IPO в следующем году при нормальном развитии конъюнктуры. У нас есть целый ряд проектов, которые требуют дополнительного инвестиционного участия. В частности, очень серьезно относимся к облигационному займу, готовим под него систему затрат, чтобы эффективно обслуживать облигационный заем, эффективно его вернуть", - сказал он.

Алексеенков добавил, что уже в ближайшее время компания планирует "соответствующие процедуры для подготовки к IPO". "А конкретные параметры IPO и конкретное время, наверное, сообщим попозже", - сказал он.

"ЕвроТранс" во второй половине декабря планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия около 500 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны ежемесячные. Организаторами выступят BCS global markets, Газпромбанк и Россельхозбанк. Московская биржа 6 декабря зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.