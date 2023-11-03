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"ЕвроТранс" начинает сбор заявок на биржевой транш в рамках IPO

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Топливная группа компаний ПАО "ЕвроТранс", владеющая сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", начинает сбор заявок на участие в IPO с использованием инфраструктуры "Московской биржи", сообщила компания.

Цена размещения акций такая же, как и при реализации внебиржевого предложения, которое компания начала в конце июня, она составляет 250 рублей за акцию.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов и других юридических лиц. Подать заявку на приобретение акций можно через брокеров в срок до 20 ноября.

Планируется, что удовлетворение биржевых заявок и биржевое размещение акций состоится 21 ноября. Акции компании с 21 ноября будут включены в первый уровень списка ценных бумаг МосБиржи с тикером EUTR.

С 20 июня "ЕвроТранс" проводил внебиржевой сбор заявок от широкого круга инвесторов. По состоянию на 2 ноября в рамках этого сбора компанией получено более 10 млрд рублей, включая около 1 млрд рублей по оферте от своей дочерней компании ООО "Трасса ГСМ" и более 9 млрд рублей от свыше 7 тысяч инвесторов, говорится в сообщении. Сбор внебиржевых и биржевых заявок завершится в один день - 20 ноября.

Компания отмечает, что окончательный размер биржевого и внебиржевого размещения в рамках IPO будет определен по результатам сбора соответственно биржевых и внебиржевых заявок, но ограничен предельным размером зарегистрированной Банком России дополнительной эмиссии в количестве 106 млн акций, что составляет 100% от находящихся в обращении акций.

Также компания сообщила, что в рамках реализации преимущественного права все существующие акционеры направили заявки на приобретение в совокупности 4,8 млн акций на сумму 1,2 млрд рублей, эта часть размещения на данный момент уже полностью оплачена. Таким образом, общая сумма привлеченных компанией средств в рамках дополнительной эмиссии уже составила свыше 11,2 млрд рублей.

Привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы, до 10 млрд рублей будет вложено в строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК. Остальную часть средств планируется направить на досрочный выкуп АЗК из лизинга.

Основные акционеры компании приняли на себя обязательства lock-up на 180 дней. Если эти условия не будут выполнены, они выкупят у инвесторов акции по повышенной цене 350 руб. за бумагу.

К моменту начала биржевого обращения акций "ЕвроТранс" намерен привлечь маркет-мейкера для поддержания спроса на акции в течении 30 дней после IPO. Ожидается, что на стабилизацию будет направлено до 10% от объема биржевого размещения и до 5% от объема внебиржевого размещения, без учета приобретенных акций основными акционерами и иными инвесторами, принявшими на себя ограничения по отчуждению акций. Выкупленные в результате стабилизации акции будут приобретены "дочками" компании, а также основными акционерами или аффилированными с ними компаниями.

В настоящее время розничный бизнес "ЕвроТранса" занимает 4,3% рынка Москвы и Московской области, оптовый - 4,1%, собственная нефтебаза обеспечивает 5,9% объёмов хранения в регионе.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат: 54 автозаправочных комплекса "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Акционеры "ЕвроТранса": Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).

Игорь Мартышов Трасса ЕвроТранс Мосбиржа
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