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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Принят закон о продлении на 2023 г. моратория на штрафы за нарушение валютного контроля

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому до 31 декабря 2023 г. продлевается применяемый сейчас к резидентам РФ (компаниям и гражданам) мораторий на привлечение к административной ответственности за ряд нарушений валютного законодательства, если они вызваны санкциями.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (N176874-8) депутатом Николаем Брыкиным.

Упомянутый мораторий был введен законом, принятым Госдумой в июле 2022 г. Изначально он устанавливался на период с 23 февраля по 31 декабря 2022 г.

Было приостановлено применение ряда статей 15.25 КоАП. Речь идет о части 1 (незаконные валютные операции), части 4 (невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки), части 4.1. (невыполнение обязанности по поступлению на счета), части 4.3 (прекращение обязательств по внешнеторговому договору), части 5 (невыполнение обязанности по возврату денежных средств за неввезенные товары).

Мораторий применяется, если требования валютного контроля были не выполнены гражданами и компаниями из-за введенных санкций.

Согласно действующей до введения моратория статье 15.25 КоАП, за незаконные валютные операции граждане, ИП и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму в размере от 75% до 100% от суммы незаконной валютной операции. Штраф для должностных лиц может составить от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Госдума
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