Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства

Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства на период действия моратория на наказания за такие нарушения, который планируется продлить на 2024 год.

"Мы уже в разы упростили регулирование внешней торговли, в разы уменьшили штрафы за нарушения валютного законодательства, обращаю внимание, полностью убрали их в случае внешних недружественных действий. Кстати, этот мораторий будет продлен на следующий, 2024-й, год", - сказал он, выступая на ПМЭФ.

"Предполагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория. И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности задним числом", - заявил также Путин.

Он отметил, что вопрос амнистии в валютной сфере был поднят на недавней встрече с представителями общественного бизнес-объединения "Деловая Россия". "Я скажу откровенно, подобный подход мы применяем не часто, но сейчас, когда нарушения обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе", - сказал президент РФ.

Мораторий на привлечение к административной ответственности за ряд нарушений валютного законодательства, если они вызваны санкциями, был изначально введен на период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. Затем он был продлен до конца 2023 года.

В рамках моратория приостановлено применение ряда статей 15.25 КоАП (незаконные валютные операции, невыполнение в установленный срок обязанности по перечислению выручки, невыполнение обязанности по поступлению на счета, прекращение обязательств по внешнеторговому договору, невыполнение обязанности по возврату денежных средств за неввезенные товары).

Согласно действующей до введения моратория статье 15.25 КоАП, за незаконные валютные операции граждане, ИП и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму в размере от 75% до 100% от суммы незаконной валютной операции. Штраф для должностных лиц может составлять от 20 тыс. до 30 тыс. руб.