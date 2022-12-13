United Airlines заказала у Boeing 100 самолетов Dreamliner

United назвала контракт крупнейшим для рынка широкофюзеляжных самолетов в истории коммерческой авиации

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines Holdings Inc. заключила контракт с авиастроительным концерном Boeing Co. на поставку 100 самолетов модели 787 Dreamliner.

"Соглашение станет крупнейшим для рынка широкофюзеляжных самолетов в истории коммерческой авиации" - говорится в сообщении United.

Контракт также предусматривает опцию по поставке дополнительных 100 самолетов этой же модели. Авиаперевозчик рассчитывает получить лайнеры в период с 2024 по 2032 год.

United планирует заменить новыми 787 Dreamliner старые дальнемагистральные самолеты Boeing 767 и Boeing 777.

Кроме того, авиакомпания заказала у Boeing 56 новых узкофюзеляжных самолетов 737 Max, которые рассчитывает получить в 2027-2028 году.

В пресс-релизе United не названы цены самолетов в рамках контракта и не указано, как компания намерена финансировать заказы. По приведенным CNBC оценкам, в общей сложности новые лайнеры обойдутся авиаперевозчику в $43 млрд.

В документах, поданных United в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США во вторник, компания сообщила, что планирует капзатраты в размере $9 млрд в следующем году и $11 млрд в 2024 году.