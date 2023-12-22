Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. поставил первый с ноября 2019 года самолет 787 Dreamliner китайской авиакомпании Juneyao Airlines, сообщает CNBC со ссылкой на пресс-релиз концерна.

Самолет модели 787-9 в четверг вылетел с завода Boeing в городе Эверетт в сторону Шанхая.

Запрет властей Китая на поставки самолетов Boeing 737 Max действует уже почти пять лет. Он был введен после двух авиакатастроф с участием этих лайнеров. США также ввели аналогичный запрет, но сняли его в 2020 году.

Около трети из уже произведенных самолетов 737 Max предназначались для китайского рынка. Boeing надеется, что первая поставка 787 Dreamliner станет шагом к возобновлению продаж 737 Max.

С начала 2023 года капитализация Boeing выросла на 37,6%, до $157,5 млрд.