Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Cowen считает акции Home Depot, Nvidia, Netflix и Caterpillar лучшим выбором на 2023 год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Акции Home Depot Inc., владельца крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, вошли в список лучших фондовых идей аналитиков Cowen & Co на следующий год.

По их мнению, Home Depot "демонстрирует лучшие в своей сфере" результаты, что "должно хорошо послужить компании в сложных макроэкономических условиях в 2023 году".

В число других "лучших идей" эксперты Cowen включают акции Nvidia Corp., Netflix Inc. и Caterpillar.

Cowen Home Depot Nvidia Netflix Caterpillar
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bank of America спрогнозировал цену нефти Brent в 2023 году в $100 за баррель

Bank of America спрогнозировал цену нефти Brent в 2023 году в $100 за баррель

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти к октябрю на 0,74 млн б/с

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти к октябрю на 0,74 млн б/с

Курс евро поднялся выше 67 руб. впервые с 30 мая

Мишустин заявил, что негативные сценарии для экономики не реализовались

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });