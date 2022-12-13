Cowen считает акции Home Depot, Nvidia, Netflix и Caterpillar лучшим выбором на 2023 год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Акции Home Depot Inc., владельца крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, вошли в список лучших фондовых идей аналитиков Cowen & Co на следующий год.

По их мнению, Home Depot "демонстрирует лучшие в своей сфере" результаты, что "должно хорошо послужить компании в сложных макроэкономических условиях в 2023 году".

В число других "лучших идей" эксперты Cowen включают акции Nvidia Corp., Netflix Inc. и Caterpillar.