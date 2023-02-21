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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Сеть Home Depot слабо увеличила квартальные чистую прибыль и выручку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В IV финансовом квартале (завершился 29 января) сеть магазинов товаров для дома Home Depot Inc., крупнейшая в США, увеличила выручку слабее прогнозов рынка и дала разочаровавший инвесторов годовой прогноз.

В отчетный период чистая прибыль компании составила $3,36 млрд, или $3,30 в расчете на акцию, против $3,35 млрд, или $3,21 на акцию, годом ранее. Показатель в расчете на акцию совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка выросла на 0,3%, до $35,83 млрд, оказавшись хуже прогноза в $35,97 млрд.

Сопоставимые продажи Home Depot в минувшем финквартале понизились на 0,3%, тогда как аналитики ожидали роста показателя на аналогичную величину.

В 2023 фингоду компания ожидает сохранения выручки на уровне прошлого фингода и сокращения прибыли на акцию на 4-6% (in the mid-single digits). Консенсус-прогноз предусматривает повышение выручки на 0,4% при увеличении прибыли на акцию на 0,1%.

Руководство ритейлера рекомендовало повысить квартальные дивиденды на 10%, до $2,09 на акцию.

Home Depot США
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