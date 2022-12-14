Нефть Brent подешевела до $80,51 за баррель после уверенного подъема цен накануне

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть незначительно опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Подъему рынка во вторник способствовали прогнозы похолодания в США, а также ослабление доллара после публикации статданных, показавших замедление инфляции в Штатах в ноябре.

Кроме того, поддержку рынку продолжает оказывать ситуация с нефтепроводом Keystone, который был закрыт на прошлой неделе, и ожидания повышения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений, отмечает Market Watch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в среду составляет $80,51 за баррель, что на $0,17 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,69 (3,5%), до $80,68 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,11 (0,15%), до $75,28 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $2,22 (3%), до $75,39 за баррель.

Канадская TC Energy, оператор Keystone, планирует частично открыть трубопровод в среду и полностью вернуть его в эксплуатацию 20 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В центре внимания трейдеров в среду - данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые будут опубликованы министерством энергетики в 18:30 по московскому времени.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 9 декабря, на 7,819 млн баррелей.