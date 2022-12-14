Brent подорожала до $81,36 за баррель

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту в среду, продолжая положительную динамику после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

К 14:25 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (0,84%) - до $81,36 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,69 (0,92%) - до $76,08 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 3,5%, а WTI подорожала на 3% благодаря ослаблению доллара после того, как данные Минтруда США указали на более резкое, чем ожидалось, замедление инфляции в стране в ноябре по сравнению с октябрем.

Потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции до 7,3%.

На этих данных доллар во вторник упал к евро на 0,9%, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, включая нефть.

Подъему рынка способствовали прогнозы похолодания в США, а также ситуация с нефтепроводом Keystone, который был приостановлен на прошлой неделе. Ожидается, что работа нефтепровода частично возобновится в среду, а в полном объеме он заработает 20 декабря.

В среду внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые Минэнерго обнародует позднее в среду. Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 9 декабря, на 7,82 млн баррелей.