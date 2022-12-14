Банк "Траст" продал нефтесервисный "Геотек" на фоне сокращения инвестиций в отрасль

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк "Траст" продал 100% акций нефтесервисного ПАО "Геотек Сейсморазведка". Об этом сообщил президент-председатель правления банка "Траст" Александр Соколов в интервью "Ведомостям".

"Были вынуждены досрочно выйти из геологоразведочной компании "Геотек", так как эта отрасль вообще на какое-то время свернулась. Инвестиции в геологоразведку сокращаются в первую очередь, если нефтегазовый сектор не понимает объем спроса на свою продукцию. Актив планировали продавать в 2026 году, но ждать было нельзя – гадать, что к искомой дате произойдет с рынком, мы не могли. Благо удалось найти качественного профильного инвестора, у которого хватит финансового и отраслевого ресурса, чтобы и удержать, и развить компанию", - сказал Соколов.

Он не раскрыл детали сделки, "чтобы не навредить всем ее сторонам". При этом, по данным ЕГРЮЛ, на сегодняшний день собственником "Геотека" остается "Траст".

Ранее, в феврале текущего года, Соколов сообщал, что "Геотек" ждет "перезагрузка" после смены менеджмента компании. В банке не исключали сохранения актива вплоть до 2026 года, поскольку новая стратегия предусматривала длительный цикл развития и повышения стоимости компании.

"Геотек Сейсморазведка", образованная в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана. Ранее "компания" входила в периметр IG Seismic Services Plc (IGSS), пока в декабре 2017 года банк "Открытие" не получил в собственность 100% акций компании.