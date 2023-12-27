Нефтесервисный "Геотек" в 2023 году выйдет в прибыль после двух лет убытков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нефтесервисный "Геотек" по итогам 2023 года ожидает чистую прибыль в размере около 200 млн рублей, EBITDA составит примерно 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" президент компании Роман Панов.

"Этот год компания заканчивает устойчиво. Мы ожидаем, что EBITDA составит чуть меньше 1 млрд рублей, чистая прибыль - около 200 млн рублей. Нам удалось за этот год сбалансировать портфель по контрактной базе таким образом, чтобы мы получили достаточный объем операционного потока от основной деятельности, который бы позволял нам дальше формировать устойчивую контрактную базу", - сказал он.

В 2021 году чистый убыток "Геотека" составлял составил 426 млн рублей, в 2022-м - почти 2,9 млрд рублей.

По словам Панова, "Геотек" успешно прошел контрактционный период 2023 года, получив более 35% контрактов, доступных на рынке.

"Следующий год формируется уже на этой базе и дает устойчивые прогнозные показатели по выручке. Она составит, порядка 11-12 млрд рублей, а показатель EBITDA будет в два раза превышать результат 2023 года", - сказа президент "Геотека".

Он отметил, что долговая нагрузка компании находится на приемлемом уровне: показатель чистый долг / EBITDA, то по прогнозу на 2024 год он не должен превышать коэффициент 2.

Панов также напомнил, что "Геотек" продолжает реализацию инвестпрограммы по обновлению парка оборудования объемом 5 млрд рублей, из которых 3,5 млрд рублей уже находятся в освоении.

"Геотек" (прежнее название "Геотек Сейсморазведка" - ИФ) образован в 2009 году, проводит работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана, Узбекистана и других стран. В конце 2022 года компания перешла под контроль ЗПИФ, входящего в структуру группы Газпромбанка.