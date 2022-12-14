Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Спрос на ипотеку в США вырос на фоне снижения ставок по кредитам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю выросло на 3,2%, рекордными темпами за три месяца, на фоне снижения ставок по ипотеке, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) США.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $647,2 тыс. на неделе, завершившейся 9 декабря, составила 6,42%. При этом в октябре показатель превышал 7%.

"Замедление роста цен на дома в сочетании с дальнейшим снижением ставки по ипотеке может поспособствовать возвращению покупателей на рынок в ближайшие месяцы", - отметил экономист MBA Джоэл Кан.

Ставки по ипотеке в Соединенных Штатах отступили от многолетних максимумов на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики, а в первом полугодии следующего года и вовсе прекратит повышать ставки.

Заявки на рефинансирование ипотеки на минувшей неделе выросли на 3% по сравнению с предыдущей неделей. В годовом выражении показатель рухнул на 85%, по данным MBA.

США MBA Джоэл Кан ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

HSBC начал приглашать на работу сотрудников банков, сокращающих штат

HSBC начал приглашать на работу сотрудников банков, сокращающих штат

В Турции с января начнут взимать за проживание в отелях налог в 2%

Brent подорожала до $81,36 за баррель

Brent подорожала до $81,36 за баррель

Банк "Траст" закрыл сделку по продаже девелопера "Интеко"

Инвесторы вывели из Binance $1 млрд за один день на фоне тревог на криптовалютном рынке

Инвесторы вывели из Binance $1 млрд за один день на фоне тревог на криптовалютном рынке

Чистый убыток TUI в 2022 фингоду сократился в девять раз

Holcim уйдет из России вместе с брендом, активы будут переданы менеджменту

Минцифры выступает за штрафы до 3% от годового оборота за утечку персональных данных

Минцифры выступает за штрафы до 3% от годового оборота за утечку персональных данных

"Татнефть" попросила у ФАС одобрения на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Нефть Brent подешевела до $80,51 за баррель после уверенного подъема цен накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });