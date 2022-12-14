Спрос на ипотеку в США вырос на фоне снижения ставок по кредитам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю выросло на 3,2%, рекордными темпами за три месяца, на фоне снижения ставок по ипотеке, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) США.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $647,2 тыс. на неделе, завершившейся 9 декабря, составила 6,42%. При этом в октябре показатель превышал 7%.

"Замедление роста цен на дома в сочетании с дальнейшим снижением ставки по ипотеке может поспособствовать возвращению покупателей на рынок в ближайшие месяцы", - отметил экономист MBA Джоэл Кан.

Ставки по ипотеке в Соединенных Штатах отступили от многолетних максимумов на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики, а в первом полугодии следующего года и вовсе прекратит повышать ставки.

Заявки на рефинансирование ипотеки на минувшей неделе выросли на 3% по сравнению с предыдущей неделей. В годовом выражении показатель рухнул на 85%, по данным MBA.