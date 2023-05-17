Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 2 месяца

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 12 мая, вырос до максимального уровня за два месяца, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 6,57%, увеличившись за неделю на 9 базисных пунктов.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 5,7% после роста на 6,3% неделей ранее. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки понизился на 7,8%.

"Покупатели настороженно относятся к волатильности ставки по ипотеке", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан, добавив, что во многих регионах страны предложение жилой недвижимости остается ограниченным.