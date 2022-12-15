Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал правительство начать выделять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на льготный лизинг воздушного и водного транспорта.

"Мы договорились запустить с использованием средств Фонда национального благосостояния льготный лизинг воздушных судов и водного транспорта отечественного производства. К сожалению, до сих пор этот инструмент не заработал", - сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Обращаю внимание коллег из правительства, программы должны быть реализованы в полном объеме. Средства на лизинг воздушных судов нужно начать предоставлять уже в текущем году, а водного транспорта - не позднее I квартала 2023 года", - заявил Путин.

Программа поддержки лизинга гражданских воздушных судов до 2030 года с софинансированием из ФНБ была утверждена ранее в этом году. В ее рамках на рынок планируется поставить более 450 самолетов и 460 вертолетов, сообщали в "Ростехе" (объединяет российские предприятия авиапрома). Приобретать технику - для последующей передачи авиаперевозчикам по льготным ставкам - будут лизинговые компании, основной пакет заказов придется на ГТЛК, говорил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2022-2024 годах из ФНБ на программу будет выделано 279 млрд руб. под 1,5% годовых, сообщал он.

Объем программы гражданского судостроения до 2030 года оценивался в 477 млрд руб., из которых порядка 285 млрд руб. могут быть профинансированы из средств ФНБ в рамках льготного лизинга гражданских судов. "Общий объем средств, который необходим для реализации этой программы, составляет уже 477 млрд рублей, из которых предполагается, что порядка 285 млрд рублей - может быть чуть больше, чуть меньше - это средства ФНБ, на которые мы будем заявляться вместе с "Государственной транспортной лизинговой компанией", - говорил в сентябре замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.