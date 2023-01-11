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РФ в 2023 г. выделит из ФНБ на поддержку лизинга самолетов для "Аэрофлота" 175 млрд руб.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поддержку лизинга отечественных самолетов для "Аэрофлота" 175 млрд рублей, сообщил в среду вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина.

"По вашему поручению в конце прошлого года мы внесли в правительство паспорт инвестпроекта по лизингу воздушных судов. Решение о его утверждении полностью согласовано. В 2023-2025 годах запланированы поставки "Аэрофлоту" 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных "Суперджета", 18 МС-21 и 11 Ту-214. На реализацию программы из Фонда национального благосостояния в этом году будет направлено 175 млрд рублей", - сказал Мантуров.

Проект будет финансироваться по льготной ставке 1,5% и "без избыточных требований к окупаемости", отметил он.

"Минэкономразвития готовит соответствующие изменения в нормативную базу. Как только эта работа будет завершена, Минфин оперативно через выкуп облигаций доведет средства до лизингодателя. Это дочерняя компания "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис", которая будет контрактоваться с предприятиями авиастроения", - отметил Мантуров.

Программа поддержки лизинга гражданских воздушных судов

Программа поддержки лизинга гражданских воздушных судов до 2030 года с софинансированием из ФНБ была утверждена в 2021 году. В соответствии с ней на рынок планируется поставить более 450 самолетов и 460 вертолетов, сообщали в "Ростехе" (объединяет российские предприятия авиапрома). Приобретать технику - для последующей передачи авиаперевозчикам по льготным ставкам - будут лизинговые компании, основной пакет заказов придется на "ГТЛК", говорил ранее Мантуров. В 2022-2024 гг. на программу будет выделено 279 млрд руб. под 1,5% годовых, уточнял он: 79 млрд руб. - в 2022 году и по 100 млрд рублей в следующие два года.

В декабре прошлого года Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам констатировал, что механизм льготного лизинга воздушных судов (а также водного транспорта) с использованием средств ФНБ так и не заработал. Он призвал правительство начать выделять деньги.

В соответствии с утвержденной правительством программой развития авиаотрасли, в 2022-2030 гг. для нужд гражданской авиации запланированы поставки 1036 самолетов и 764 вертолетов. По крайней мере, 339 российских самолетов до 2030 года должен получить "Аэрофлот", который подписал соответствующее соглашение с "Объединенной авиастроительной корпорацией". Документ предполагает поставку в лизинг с 2023 года 210 лайнеров МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия "Суперджета") и 40 Ту-214. Стоимость последующих контрактов превысит 1 трлн руб., оценивал Мантуров.

Денис Мантуров Минпромторг РФ Аэрофлот
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