Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

В США розничные продажи в ноябре снизились на 0,6%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года розничные продажи в США снизились на 0,6% к октябрю, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали сокращения показателя на 0,2%, прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

В октябре, по окончательной оценке, показатель вырос на 1,3%, как и сообщалось ранее.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,2% после роста на 1,2% в октябре. Показатель без учета автомобилей и топлива снизился на 0,2% по сравнению с ростом на 0,8% месяцем ранее.

Реализация автомобилей сократилась на 2,3%, продажи на АЗС - на 0,1%.

Продажи стройматериалов в ноябре упали на 2,5%, продажи в мебельных магазинах - на 2,6%. Продажи электроники уменьшились на 1,5%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в ноябре вырос на 6,5%. В октябре рост розничных продаж составил 8,3%.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.

США Минторговли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин ожидает снижения ВВП РФ по итогам 2022 года примерно на 2,5%

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%

"Газпром" в среду обновил рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа

Foxconn отменяет основную часть карантинных ограничений на заводе в Чжэнчжоу

Foxconn отменяет основную часть карантинных ограничений на заводе в Чжэнчжоу

Австрийская Mondi продает упаковочный бизнес в РФ группе "Готэк" за 1,6 млрд руб.

"Газпром" сравнил развитие в ЕС новых терминалов СПГ с покупкой стаканов вместо воды

"Газпром" сравнил развитие в ЕС новых терминалов СПГ с покупкой стаканов вместо воды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });