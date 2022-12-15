В США розничные продажи в ноябре снизились на 0,6%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года розничные продажи в США снизились на 0,6% к октябрю, сообщило Министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали сокращения показателя на 0,2%, прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.

В октябре, по окончательной оценке, показатель вырос на 1,3%, как и сообщалось ранее.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце сократились на 0,2% после роста на 1,2% в октябре. Показатель без учета автомобилей и топлива снизился на 0,2% по сравнению с ростом на 0,8% месяцем ранее.

Реализация автомобилей сократилась на 2,3%, продажи на АЗС - на 0,1%.

Продажи стройматериалов в ноябре упали на 2,5%, продажи в мебельных магазинах - на 2,6%. Продажи электроники уменьшились на 1,5%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в ноябре вырос на 6,5%. В октябре рост розничных продаж составил 8,3%.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.