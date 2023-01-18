Розничные продажи в США в декабре упали на 1,1%, хуже прогнозов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в декабре снизились на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали падения показателя на 0,9%, прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,8%.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель понизился на 1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,6%.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце также упали на 1,1% после снижения на 0,6% в ноябре. Показатель без учета автомобилей и топлива снизился на 0,7% по сравнению с сокращением на 0,5% месяцем ранее.

Реализация автомобилей сократилась на 1,2%, продажи на АЗС упали на 4,6%. Продажи электроники и бытовой техники в декабре снизились на 1,1%, продажи в мебельных магазинах - на 2,5%.

Тем временем реализация строительных материалов увеличилась на 0,3%, как и садового оборудования. Продажи спортивных товаров, музыкальных инструментов и книг повысились на 0,1%, продуктов питания и напитков - не изменились.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в прошлом месяце вырос на 6%, как и в ноябре.

В 2022 году в целом розничные продажи в Штатах увеличились на 9,2%.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.