Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. - до 211 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее этот показатель составлял 231 тыс., а не 230 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем показателя до 232 тыс. с ранее объявленного уровня, респонденты Trading Economics не ожидали изменения показателя.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось на 3 тыс. и составило 227,25 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 3 декабря, увеличилось на 1 тыс., до 1,671 млн по сравнению с пересмотренными 1,670 млн в предшествующую неделю. Показатель совпал с ожиданиями рынка.