Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось
Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. - до 211 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее этот показатель составлял 231 тыс., а не 230 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем показателя до 232 тыс. с ранее объявленного уровня, респонденты Trading Economics не ожидали изменения показателя.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось на 3 тыс. и составило 227,25 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 3 декабря, увеличилось на 1 тыс., до 1,671 млн по сравнению с пересмотренными 1,670 млн в предшествующую неделю. Показатель совпал с ожиданиями рынка.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин ожидает снижения ВВП РФ по итогам 2022 года примерно на 2,5%

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%

"Газпром" в среду обновил рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа

Foxconn отменяет основную часть карантинных ограничений на заводе в Чжэнчжоу

Foxconn отменяет основную часть карантинных ограничений на заводе в Чжэнчжоу

Австрийская Mondi продает упаковочный бизнес в РФ группе "Готэк" за 1,6 млрд руб.

"Газпром" сравнил развитие в ЕС новых терминалов СПГ с покупкой стаканов вместо воды

"Газпром" сравнил развитие в ЕС новых терминалов СПГ с покупкой стаканов вместо воды

Маск за три дня продал акции Tesla на сумму почти $3,6 млрд

Маск за три дня продал акции Tesla на сумму почти $3,6 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });