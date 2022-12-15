Промпроизводство в США в ноябре неожиданно снизилось на 0,2%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.

В октябре показатель сократился на 0,1% в помесячном исчислении и вырос на 3,3% в годовом.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце снизилось до 79,7% по сравнению с пересмотренными 79,9% в октябре. Эксперты прогнозировали, что показатель понизится до 79,8%.

Между тем производство в перерабатывающей промышленности упало на 0,6% по сравнению с октябрем, тогда как эксперты ожидали снижения показателя всего на 0,1%. Месяцем ранее показатель вырос на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось до этого.

В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли повысился на 1,2% после подъема на 2,4% в октябре.