Промпроизводство в США в октябре неожиданно снизилось

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Октябрьские данные указывают на устойчивость потребительских расходов, несмотря на высокую инфляцию и рост стоимости заимствований, которые давят на спрос, пишет Trading Economics.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в прошлом месяце увеличились на 1,3% после роста на 0,1% в сентябре. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,9% по сравнению с ростом на 0,6% месяцем ранее.

Реализация автомобилей и автозапчастей выросла на 1,3%, продажи на АЗС увеличились на 4,1%.

Продажи стройматериалов в октябре выросли на 1,1%, как и продажи в мебельных магазинах. В то же время продажи электроники снизились на 0,3%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в октябре вырос на 8,3%. В сентябре рост розничных продаж составил 8,6%.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.