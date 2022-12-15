"CПБ биржа" разрешит в 2023 году сделки с европейскими бумагами за рубли

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" намерена в 2023 году предоставить возможность российским инвесторам совершать сделки с заблокированными в Национальном расчетном депозитарии (НРД, центральный депозитарий, входит в группу "Мосбиржи") европейскими бумагами с расчетами в рублях, сообщил гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов.

"Задача - как помимо того, чтобы разморозить активы, по возможности дать возможность торговать и продавать бумаги", - сказал он, отметив, что с европейскими бумагами это сделать немного сложнее, чем с бумагами США.

"У нас есть планы, как дать возможность торговать с расчетами в рублях по европейским бумагам, в следующем году это сделаем", - добавил он.

В октябре "Тинькофф Инвестиции" известила своих клиентов о запуске 7 октября для квалифицированных инвесторов внебиржевых торгов акциями пяти компаний и акциями пяти биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Fund, ETF), заблокированными Euroclear в НРД.

На внебиржевых торгах в "Тинькофф Инвестициях" сделки проходят только между его клиентами, сам брокер выступает посредником. У инвесторов таким образом есть возможность купить или продать активы, торги по которым временно остановлены до восстановления взаимодействия НРД и Euroclear.

Внебиржевые торги обычно не отличаются большими объемами, поэтому инвесторы могут нескоро совершить сделки с пострадавшими от антироссийских санкций активами и неизвестно, смогут ли вообще найти для них покупателя. К тому же цена на них может значительно отличаться от справедливой цены инструмента.

Брокер намеревался со временем расширить перечень доступных для таких сделок бумаг.

По словам Горюнова, биржа в 2022 году потратила огромное количество сил и ресурсов для разблокировки бумаг клиентов.

"Понятно, что это очень чувствительная, больная тема, наверное, это главная наша боль - заблокированные активы клиентов, это главная текущая наша боль. Наверное, главное направление, чем в будущем году предстоит заниматься, потому что мы понимаем, что "мы в ответе за тех, кого мы приручили", - сказал он.

"Надо по крайней мере приложить все усилия, чтобы ситуация менялась, Конечно, далеко не все в наших силах. Честно говоря, ощущение такое, что лицензии - это слабоперспективная история, но тем не менее со своей стороны до конца года подадим все документы на лицензии, будем смотреть, что будет происходить. Но мне кажется, надо какие-то альтернативные пути искать", - добавил глава "СПБ биржи".

Отвечая на вопрос о продолжении действий биржи после проведенной осенью разблокировки 10% активов, замороженных в НРД, примерно на $300 млн в результате обмена с одним из иностранных участников, он отметил, что "работа по разблокировке активов является номером один на ближайший год". "Мы ведем переговоры. В моем понимании, потенциально может быть разблокировано до 100%", - ответил он.

"Просто здесь требуются договоренности, политическая воля. Это не только наше желание, а желание с разных сторон, включая государство и регулятора. Поэтому переговоры сейчас ведутся, в том числе с регулятором. Как только что-то будет более конкретное, расскажем. Тема очень чувствительная, сложно комментировать в процессе", - добавил Горюнов.

Подводя промежуточные итоги начавшихся выплат дивидендов и иных доходов, подлежащих перечислению владельцам ценных бумаг в результате корпоративных действий из средств, полученных расчетным депозитарием "СПБ банк" от вышестоящих депозитариев и иностранных учетных институтов начиная с марта 2022 года, Горюнов сообщил, что уже выплачено $120 млн, из них $30 млн дивидендов по американским бумагам, пока остаются невыплаченными $36 млн, из которых $34 - дивиденды по американским бумагам.

По его оценке, завершение этой "плановой работы" займет еще "пару-тройку месяцев". "Не видим проблем, там чисто техническое действие, просто очень много", - добавил глава "СПБ биржи".