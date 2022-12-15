Индексы РТС и МосБиржи снизились в пределах 1,8%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок после решений и прогнозов Федрезерва США по монетарной политике, индекс МосБиржи откатился ниже 2130 пунктов во главе с металлургами.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,5%, до 2126,8 пункта, индекс РТС упал на 1,8% до 1042,01 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,5%.

Подорожали бумаги строительных компаний после заявления президента Владимира Путина о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% годовых, также раллировали "Россети Ленэнерго" (+39,9%) на новостях.

Доллар подорожал на 37 копеек до 64,36 рубля.

Подешевели акции "Норникеля" (-4,5%), "РусГидро" (-3,1%), Polymetal (-3,1%), UC Rusal (-2,8%), ПАО "Полюс" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "НЛМК" (-1,7%), "МТС" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "Магнита" (-1,6%), расписки OZON (-1,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), Сбербанка (-1,5% и -2,4% "префы"), ВТБ (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -1,4% "префы"), "Татнефти" (-1,3%), "ММК" (-1,3%), расписки TCS Group (-1,3%), акции "Роснефти" (-1,2%), "Московской биржи" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%).

15 декабря США ввели санкции против Росбанка, ХК "Интеррос", которая владеет акциями "Норникеля" в интересах Владимира Потанина, против самого Потанина и членов его семьи. Однако против "Норникеля" санкций не вводилось.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в четверг одобрил правительственную поправку в Налоговый кодекс о введении дополнительных изъятий через НДПИ в 2023 году у компании "АЛРОСА" в размере 19 млрд рублей.

ПАО АФК "Система" по итогам III квартала увеличило выручку на 9,2% год к году, до 239,74 млрд рублей, говорится в отчете компании. В то же время скорректированная OIBDA снизилась на 9,2% и составила 70,14 млрд рублей.

Постпреды ЕС могут не согласовать в четверг девятый пакет санкций против России и, возможно, продолжат переговоры в пятницу, передал близкий к ЕС информационный портал EUObserver со ссылкой на европейского дипломата.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, индекс МосБиржи опустился к середине диапазона 2100-2150 пунктов из-за снижения аппетита к риску на глобальных фондовых и сырьевых рынках на фоне прошедшего заседания ФРС. В аутсайдерах торгов выступил сектор металлургии и горной добычи, который тянули вниз преимущественно акции НЛМК, "Русала", "Полюса" и "Селигдара", следовавшие за сырьевой конъюнктурой. Неплохо в секторе смотрелись бумаги ТМК и "Северстали" за счет объявления первой неплохих дивидендов в размере 6,78 руб. на акцию. Строительный сектор отреагировал ростом акций (ГК "ПИК", "Самолет", "Группа ЛСР") после заявлений президента РФ о продлении льготной ипотеки.

Давление на индекс МосБиржи в пятницу может сохраниться, однако в менее выраженных масштабах, не исключен тест отметки 2100 пунктов, полагает Жильников.

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, индекс МосБиржи откатился в район 2120 пунктов - верхней границе целевого диапазона 2080-2120 пунктов. Данное снижение можно интерпретировать как усиление коррекции октябрьской волны роста.

Снижение рынка акций продолжается на фоне сохраняющихся геополитических рисков - девятый пакет санкций со стороны ЕС пока не принят, поэтому фактор неопределенности сохраняется. Также давление на котировки оказал негативный сантимент на глобальном рынке, который отыгрывал итоги заседания ФРС США - инвесторов разочаровали риторика и прогноз регулятора (намерение всеми путями вернуть инфляцию к целевому значению 2%, для чего будет продолжено повышение ставки и программа сокращения баланса ФРС). ЕЦБ в четверг также повысил ставку, и от него не ждут смягчения риторики относительно будущей денежно-кредитной политики, отмечает эксперт.

Несмотря на разочаровывающую риторику ФРС, инвесторы сохранили умеренный оптимизм по нефти - Brent торгуется выше $82 за баррель. Поддержка обусловлена улучшением прогнозов по мировому спросу на нефть от МЭА, а также затягивающимся простоем трубопровода Keystone, по которому нефть из Канады прокачивается в США, полагает Постоленко.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, ухудшение настроений на мировых площадках, ценовая неуверенность в нефти добавились к дефициту идей и надежных драйверов для покупок на рынке акций РФ. Продолжающий слабеть рубль в данных условиях служит лишь слабым утешением для отечественных акций. Залп повышения ставок и осторожность прогнозных оценок мировых ЦБ охладили глобальный риск-аппетит. Этому же способствовала и слабая статистика из КНР, где существенно хуже ожиданий оказались ноябрьские показатели объемов промпроизводства и розничных продаж.

В пятницу решение по процентной ставке будет принимать Банк России. Базовый прогноз - сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5% годовых. Такое решение в целом будет нейтральным для рублевых активов. В еврозоне и США в конце недели выйдут первые оценки декабрьской деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI). Кроме того, в еврозоне обнародуют индекс потребительских цен за ноябрь и данные по торговому балансу.

С учетом фактора пятницы и общей локальной слабости российского рынка шансы на формирование отскока не очень велики, возможна консолидация на текущих уровнях либо развитие нисходящего импульса. Индекс МосБиржи, скорее всего, будет формироваться в пределах 2085-2185 пунктов, полагает Бахтин.

В США накануне индексы акций просели на 0,4-0,8% после того, как Федеральная резервная система ожидаемо повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 4,25-4,5% годовых) и сигнализировала о ее дальнейших подъемах.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. В ноябре инфляция составляла 7,1%.

Американский центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений, сказал Пауэлл.

Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Медианный прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, то есть целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет находиться на уровне 5-5,25%.

Риторику Пауэлла и прогноз руководителей ФРС рынок воспринял как "ястребиные" сигналы, отреагировав на них снижением.

В Азии в четверг также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,6-2,7%), продолжилось снижение в США (индексы теряют 1,9-2,4% во главе с Nasdaq).

Темпы роста промпроизводства в Китае в ноябре продолжали замедляться, розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Объем промпроизводства КНР увеличился на 2,2% в годовом выражении после подъема на 5% в октябре и на 6,3% в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 3,6%. Розничные продажи в Китае в ноябре упали на 5,9% после сокращения на 0,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал менее значительное снижение - на 3,7%.

Европейский центральный банк по итогам декабрьского заседания в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). ЕЦБ пообещал продолжить повышать ставки на фоне высокой инфляции.

По данным Минторга США, розничные продажи в ноябре снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали сокращения показателя на 0,2%, прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%. В октябре показатель вырос на 1,3%, как и сообщалось ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре упал до минус 11,2 пункта при прогнозах снижения до минус 1 пункта с ноябрьского уровня 4,5 пункта.

Объем промпроизводства в США в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг умеренно просели. К 18:50 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $82,29 за баррель (+2,6% в среду), январские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $76,8 за баррель (+2,5% накануне).

В среду Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен- на 100 тыс. б/с, до 1,7 млн б/с. Это дало толчок рынку, пишет Bloomberg.

Агентство отметило также, что спрос на нефть остается относительно устойчивым, особенно в странах, не входящих в ОЭСР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Россети Кубань" (-18,9%), "Саратовэнерго" (-8,6%), ПАО "Лензолото" (-6,6%), ПАО "Россети Юг" (-5,8%), ПАО "Диод" (-5,1%).

Совет директоров ПАО "Трубная металлургическая компания" (-0,5%, до 81,16 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 рубля на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 7 млрд рублей. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендуется установить 31 января 2023 года.

Подорожали акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+39,9% и +7,5% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (+18,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+6,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,3%), ГК "Самолет" (+3,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3,3%), "Юнипро" (+2,2%), ПАО "Инград" (+1,9%), "Группы ЛСР" (+1,3%).

АО "Силовые машины" ввели в Петербурге свою первую электрозарядную станцию (ЭЗС), в перспективе планируют производить до 1 тыс. ЭЗС своей разработки в год, сообщил генеральный конструктор предприятия Александр Ивановский журналистам в четверг в ходе церемонии открытия первой ЭЗС компании в Петербурге. По его словам, в настоящее время "Силовые машины" ведут переговоры о поставках ЭЗС с несколькими операторами, в том числе и за пределами Петербурга.

Президент Владимир Путин сообщил, что правительство на полтора года (до 1 июля 2024 года) продлит программу льготной ипотеки, повысив ставку с 7% до 8%, программа семейной ипотеки будет расширена на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,47 млрд рублей (из них 6,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,24 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,93 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").