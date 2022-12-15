Глубина подходного канала в морском порту Сабетта увеличена на 0,9 м

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Морской порт Сабетта объявил об изменениях фактических глубин на подходном канале и у некоторых причалов, глубина канала составила 13 м, говорится в распоряжении капитана морского порта, опубликованного на сайте администрации морских портов Западной Арктики.

Согласно аналогичному документу от 12 октября, ранее глубина подходного канала была обозначена 12,1 м. Таким образом, она увеличилась на 0,9 м.

В администрации порта "Интерфаксу" уточнили, что информация изменена на основании уточненных данных.

"Сначала были предоставлены предварительные планшеты, на их основании капитан порта (в октябре - ИФ) выдал распоряжение, потом - окончательные планшеты, и была сделана корректировка", - отметил представитель морского порта.

В распоряжении говорится, что отчетные планшеты сформированы по результатам съемки рельефа дна, выполненной в акватории порта, включая подходной канал, по завершении ремонтного дноуглубления в октябре 2022 года.

В результате скорректирована информация о глубине причалов №№2, 5 и 6. Данные о глубине причалов №№1 и 4 остались прежние.

Не изменились и требования к морским судам. Порт по-прежнему принимает суда с осадкой до 12,44 м в пресной воде.

В августе Гидрографическое предприятие (организация Госкорпорации "Росатом") сообщало, что приступило к работам по ремонтному дноуглублению в порту Сабетта (исключая терминал "Утренний"). Работы завершены в октябре 2022 года.

Ремонтные дноуглубительные работы предполагали подчистку дна от наносов, они проводились для восстановления и поддержания глубин, созданных в ходе капитальных дноуглубительных работ.

Сабетта - арктический порт в районе одноименного поселка на Ямале, расположенный на берегу Обской губы Карского моря. "Ямал СПГ" построил здесь завод по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.