Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Глубина подходного канала в морском порту Сабетта увеличена на 0,9 м

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Морской порт Сабетта объявил об изменениях фактических глубин на подходном канале и у некоторых причалов, глубина канала составила 13 м, говорится в распоряжении капитана морского порта, опубликованного на сайте администрации морских портов Западной Арктики.

Согласно аналогичному документу от 12 октября, ранее глубина подходного канала была обозначена 12,1 м. Таким образом, она увеличилась на 0,9 м.

В администрации порта "Интерфаксу" уточнили, что информация изменена на основании уточненных данных.

"Сначала были предоставлены предварительные планшеты, на их основании капитан порта (в октябре - ИФ) выдал распоряжение, потом - окончательные планшеты, и была сделана корректировка", - отметил представитель морского порта.

В распоряжении говорится, что отчетные планшеты сформированы по результатам съемки рельефа дна, выполненной в акватории порта, включая подходной канал, по завершении ремонтного дноуглубления в октябре 2022 года.

В результате скорректирована информация о глубине причалов №№2, 5 и 6. Данные о глубине причалов №№1 и 4 остались прежние.

Не изменились и требования к морским судам. Порт по-прежнему принимает суда с осадкой до 12,44 м в пресной воде.

В августе Гидрографическое предприятие (организация Госкорпорации "Росатом") сообщало, что приступило к работам по ремонтному дноуглублению в порту Сабетта (исключая терминал "Утренний"). Работы завершены в октябре 2022 года.

Ремонтные дноуглубительные работы предполагали подчистку дна от наносов, они проводились для восстановления и поддержания глубин, созданных в ходе капитальных дноуглубительных работ.

Сабетта - арктический порт в районе одноименного поселка на Ямале, расположенный на берегу Обской губы Карского моря. "Ямал СПГ" построил здесь завод по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

Сабетта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Total и Aramco вложат $11 млрд в саудовский нефтехимический проект Amiral

Deutsche Bahn выставит на продажу логистическое подразделение, оцениваемое в 20 млрд евро

Deutsche Bahn выставит на продажу логистическое подразделение, оцениваемое в 20 млрд евро

Минфин США ввел санкции против Потанина, Росбанка и ХК "Интеррос"

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2024 г. с повышением ставки до 8%

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин призвал направлять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта

Путин ожидает снижения ВВП РФ по итогам 2022 года примерно на 2,5%

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%

Goldman Sachs прогнозирует рост цен на сырье в 2023 году на 43%

"Газпром" в среду обновил рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа

"Газпром" в начале декабря на фоне холодов поставлял на рынок РФ рекордные объемы газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });