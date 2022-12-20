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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Навигация завершилась на Волго-Донском судоходном канале

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Навигация на Волго-Донском судоходном канале закрыта, сообщается на сайте Росморречфлота.

Замыкающее судно ледокол "Капитан Демидов" 20 декабря в тяжелых ледовых условиях покинуло границы шлюза №1, говорится в сообщении.

В текущем году навигация была открыта 1 апреля. Общая продолжительность работы средств навигационного оборудования и обеспечения безопасного судоходства в бассейне составила 245 суток. Общее количество прошедших судов за весь период навигации – 7 935 единиц (снижение на 12% относительно 2021 года).

Объем перевозок грузов в границах Волго-Донского канала в 2022 году составил 10,21 млн тонн, что на 19% меньше, чем в 2021 году.

В зону ответственности ФБУ "Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей" входит 2 187,5 км водных путей, расположенных в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Липецкой областях, Краснодарском крае и республике Адыгея.

Росморречфлот
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