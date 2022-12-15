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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

Акционеры "Селигдара" одобрили расширение совета директоров до 12 человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры холдинга "Селигдар" на внеочередном собрании одобрили увеличение количественного состава совета директоров с 10 до 12 человек, сообщила компания.

Решение обусловлено ростом бизнеса холдинга, увеличением количества акционеров (их более 70 тысяч) и расширением корпоративной структуры, пояснил "Селигдар".

Сейчас совет директоров "Селигдара" состоит из 10 человек: связанные с ИГ "Русские фонды" Константин Бейрит, Сергей Рыжов, Геннадий Лаунер и Виктор Юн, действующие и бывшие менеджеры "Селигдара" и его "дочек" Сергей Татаринов, Александр Хрущ и Валерий Сулейманов, а также независимые директора Владимир Щедров, Валерий Кондратьев и Александр Аммосов.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер и другие структуры. Контроль над холдингом совокупно у менеджмента и группы "Русские фонды" и связанных компаний.

Селигдар Русские фонды
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