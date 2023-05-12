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Совет директоров "Селигдара" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Селигдара" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщил золотодобытчик.

За 2021 год "Селигдар" выплатил по 4,5 рубля на акцию на сумму 4,47 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров "Селигдара" назначено на 14 июня.

По итогам 2022 года "Селигдар" сократил EBITDA по МСФО на 39%, до 11,8 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,5 раза, до 4,1 млрд рублей. Чистый долг на конец декабря составил 39,2 млрд рублей, его отношение к EBITDA - 2,9х.

При этом по методике аналитиков "Ренессанс Капитала" долговая нагрузка "Селигдара" достигла 3,5х по сравнению с 1,9х на конец 2021 года. С учетом этого "Ренессанс Капитал" не ожидал от компании объявления дивидендов.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер и другие структуры. Контроль над холдингом совокупно у менеджмента и группы "Русские фонды" и связанных компаний.

Селигдар
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