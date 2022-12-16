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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Китай централизует закупки железной руды через госкомпанию CMRG

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Китая готовятся централизовать закупки железной руды для сталелитейных компаний с помощью госкомпании China Mineral Resources Group (CMRG) в 2023 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

CMRG может стать крупнейшим покупателем желруды в мире и будет совершать закупки для порядка 20 крупнейших сталелитейных компаний КНР, включая China Baowu Steel Group Corp.

CMRG уже начала обсуждение условий контрактов с ведущими поставщиками, в числе которых Rio Tinto Group, Vale SA и BHP Group, уточнили собеседники Bloomberg. Ожидается, что консолидация закупок для огромной сталелитейной промышленности Китая даст CMRG определённые преимущества в переговорах, и госкомпания намерена добиваться скидок от поставщиков.

С помощью CMRG Китай намерен изменить порядок мировой торговли железной рудой. Власти страны, на которую приходится до 75% закупок желруды в мире, долгое время были недовольны сложившейся системой, в которой три крупнейших добывающих компании контролируют более половины рынка, отмечает Bloomberg.

Хотя CMRG была создана в июле 2022 года, для большинства остается неясным, насколько быстро компания сможет начать реализовывать поставленную перед ней цель - консолидировать закупки для сталелитейной промышленности КНР, и какую долю закупок в конечном итоге она сможет обеспечить.

На первоначальных этапах, как ожидается, действующая схема закупок сохранится. В рамках нее сталелитейные компании выставляют заказы на покупку желруды ежеквартально, а сами закупки происходят с использованием рыночных цен. Но CMRG возьмет на себя определенное число контрактов, добавили источники агентства.

В дальнейшем официальный Пекин рассчитывает, что CMRG будет наращивать долю, и в конечном итоге ведущие сталелитейные компании страны будут получать желруду только через CMRG, действующую в качестве агента.

Если Китаю удастся осуществить этот план, изменения станут крупнейшими на рынке железной руды с 2010 года. Тогда добывающие компании во главе с BHP, воспользовавшись высокой конкуренцией среди покупателей, предложили отказаться от системы, в которой ресурс продавался по фиксируемой ежегодно в рамках контрактов цене, и перейти к рыночному ценообразованию.

Сейчас же баланс рынка поменялся. Спрос на желруду стагнирует после пандемии коронавируса, ослабляя позиции поставщиков. Спрос в Китае значительно упал по сравнению с пиковыми уровнями в 2020 году и, как ожидается, не вернется к ним в течение следующих 5 лет, спрогнозировала Macquarie Group Ltd.

CMRG Китай China Baowu Steel Group Rio Tinto Vale BHP
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