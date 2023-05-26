Стоимость железной руды обновила шестимесячный минимум

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Цены на железную руду продолжают снижаться из-за сокращения спроса со стороны Китая.

Котировки контрактов на руду с содержанием железа 63,5% с поставкой в китайский порт Тяньцзинь в пятницу опустились до $98,5 за тонну, минимума с ноября 2022 года.

Trading Economics отмечает сохраняющиеся опасения в отношении китайского рынка недвижимости - одного из главных потребителей металлопродукции. Цены на жилье в стране снижаются 12 месяцев подряд.

Пекин реализует различные меры поддержки, однако пока они не оказывают значительного влияния на инвестиционную и строительную активность, указывает сетевой ресурс.

Между тем выпуск стали в КНР в апреле сократился на 1,5% в годовом выражении и 3,2% - в помесячном, до 92,6 млн тонн.

Глобальные макроэкономические модели Trading Economics и прогнозы аналитиков, на которые ссылается ресурс, предполагают снижение стоимости железной руды до $96,76 за тонну к концу квартала и до $89 за тонну через 12 месяцев.