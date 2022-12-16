Авиакомпания iFly обещает в пятницу возобновить отправку туристов в Египет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Более тысячи российских туристов не смогли вовремя вылететь в Египет рейсами авиакомпании iFly из-за закрытия для пролета воздушного пространства Иордании, перевозчик обещает отправить первый из трех задержанных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх вечером в пятницу через воздушное пространство Сирии.

15 декабря два рейса авиакомпании iFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта "Внуково". Большинство пассажиров - клиенты туроператора Tez Tour, которые должны были отправиться на отдых на египетские курорты. Как рассказали "Интерфаксу в пресс-службе туроператора, задержки произошли из-за закрытия для пролета российских самолетов воздушного пространства Иордании.

"В связи с закрытием своего воздушного пространства Иорданией для всех российских авиаперевозчиков 15 декабря, компания IFly, выполняющая регулярные рейсы в Египет по заказу туроператора Tez Tour, немедленно уведомила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и начала проработку альтернативных маршрутов следования. С учетом введенных ранее ограничений в отношении РФ со стороны ряда государств, был найден единственно возможный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. От авиационных властей всех стран по маршруту следования авиакомпанией были получены необходимые разрешения", - сообщили в пресс-службе.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин пояснил, что ограничения на полеты в Иорданию начались еще 10 декабря. Тогда авиакомпания Nordwind Airlines с туроператором "Пегас Туристик" приняли решение передать своих туристов турецкой авиакомпании Southwind Airlines, поэтому они летают в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с технической посадкой в Анталье без выхода пассажиров.

"Вторая компания с двойной регистрацией, которая ранее летала в Египет через Иорданию, - iFly. Она выполняла рейсы через Иорданию в течение шести месяцев, последний состоялся 14 декабря. Уведомление об ограничении полетов авиакомпания получила и сразу запросила пролет над территорией Сирии. Сейчас этот вопрос находится на межгосударственном согласовании авиационных властей", - сказал он "Интерфаксу".

Он отметил, что из-за задержки трех рейсов iFly из Москвы в Египет не смогли вылететь 1050 человек. "600 человек изъявили желание расселиться в гостиницах Москвы, часть поехали дожидаться рейсов дома", - сказал вице-президент РСТ.

В пресс-службе Tez Tour сообщили, что застрявшие в Египте туристы, ожидающие возвратных рейсов, "около полудня 15 декабря были сгруппированы в нескольких объектах размещения". По заявлению туроператора, "это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт".

Росавиация считает полеты над Сирией опасными

Как отметили в Росавиации, Сирия - регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов, там существует серьезный риск их безопасности. Поэтому ведомство рекомендовало iFly отправить туристов в Египет рейсами других авиакомпаний.

Тем не менее, вариант с выполнением рейсов в Египет через Сирию, как считают в ведомстве, не безнадежен.

"С целью организации перелетов Росавиацией проводятся процедуры межведомственного согласования вопроса возможного безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами", - пояснили в пресс-службе Росавиации.

В целях дополнительной оценки безопасности полетов перед использованием воздушного пространства Сирии Росавиация запросила iFly представить оценку рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи небезопасного для полетов региона.

Как заявили в ведомстве, по состоянию на 14:00 по московскому времени, в Росавиацию пока не представлены документы от авиакомпании "об оценке существующих рисков, а также перечень разработанных и проведенных мероприятий по снижению этих рисков".

В ведомстве подчеркнули, что пока не будут проведены оценки факторов риска и не будут приняты надлежащие действия по уменьшению рисков авиакомпания iFly не сможет запустить рейсы по запланированному маршруту.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Tez Tour, авиакомпания пока не получила официальный запрос с требованиями Росавиации, выполнение которых необходимо для запуска рейсов по новому маршруту.

"Согласно информационному сообщению, опубликованному на сайте Росавиации, специалисты авиакомпании завершили работу по оценке факторов риска на основании рекомендаций, содержащихся в документах ИКАО № 9554 и № 10084, и подготовили соответствующий отчет для предоставления в Росавиацию. Анализ показал, что выбранный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирии протяженностью 240 км и длительностью около 17 минут, соответствует установленным международным нормам авиационной безопасности и может быть использован для безопасного выполнения регулярных рейсов в Египет", - отметили в пресс-службе.

Тем не менее, перевозчик рассчитывает получить необходимые со стороны Росавиации разрешения в течение ближайших нескольких часов и "отправить первый рейс по новому маршруту 16 декабря в 20:00 по московскому времени".

Согласно информации онлайн-табло аэропорта "Внуково", по решению авиакомпании рейсы F7 711, F7 709 и F7 707 задержаны до 20:00, 20:25 и 20:10 соответственно.