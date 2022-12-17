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Tez Tour вернет деньги за туры в Египет в связи с отменой полетов iFly до 19 декабря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Tez Tour вернет клиентам деньги за туры в Египет, не состоявшиеся в период с 15 по 19 декабря из-за отмены полетов авиакомпании iFly, с 20 декабря туроператор надеется продолжить программу, сообщает в субботу пресс-служба туркомпании.

"В связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута авиакомпания IFly уведомила Tez Tour о невозможности выполнения рейсов в Египет в период с 15 по 19 декабря. Клиентам, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме", - говорится в сообщении.

Своим клиентам туроператор предлагает аннулировать туры в агентствах, где они были приобретены, либо, если тур покупался на сайте туроператора, сделать это самостоятельно в личном кабинете. Компания также сообщает, что клиенты, ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта, в ближайшее время будут уведомлены о дате и условиях возвращения.

"Туристы сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием. Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт. Все туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов", - отмечают в Tez Tour.

По данным туроператора, авиакомпания сейчас ищет варианты вывоза пассажиров, а также "прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с Росавиацией с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря".

15 декабря два рейса авиакомпании iFly в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду не смогли вовремя вылететь из столичного аэропорта "Внуково" из-за запрета властями Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Более тысячи пассажиров ждут вылета дома или в гостиницах Москвы.

Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации допуск на полеты в Египет через Сирию и возобновить рейсы вечером 16 декабря. Но ведомство не выдало такого разрешения, заявив, что полеты по этому маршруту небезопасны, и предложило перевозчику вернуть туристов рейсами других авиакомпаний, а ожидающим вылета из России вернуть деньги за туры.

Египет Tez Tour iFly
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