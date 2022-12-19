"Соллерс" возобновит выпуск восьмицилиндровых двигателей, производимых с 1963 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Автомобилестроительная группа "Соллерс" возобновит на Заволжском моторном заводе (ПАО "ЗМЗ", ныне – Заволжский филиал ООО "УАЗ) свернутый в прошлом году выпуск восьмицилиндровых двигателей. Их производство было начато около 60 лет назад.

Бензиновые двигатели ЗМЗ-523 и битопливные ЗМЗ-524 использовались во многих известных российских моделях коммерческой техники и автобусов.

"На рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 – как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет", - цитирует пресс-служба "Соллерса" директора Заволжского филиала "УАЗа" Ильнура Сахабиева.

На предприятиях, задействованных в производственной цепочке, приступили к подготовке возобновления производства и укомплектованию персоналом. Возобновить выпуск моторов V-8 планируется в первой половине 2023 года.

Как отмечается в сообщении "Соллерса", с 1963 года по конец 2021 года на ЗМЗ было собрано более 6,5 млн восьмицилиндровых двигателей.