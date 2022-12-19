Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

"Соллерс" возобновит выпуск восьмицилиндровых двигателей, производимых с 1963 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Автомобилестроительная группа "Соллерс" возобновит на Заволжском моторном заводе (ПАО "ЗМЗ", ныне – Заволжский филиал ООО "УАЗ) свернутый в прошлом году выпуск восьмицилиндровых двигателей. Их производство было начато около 60 лет назад.

Бензиновые двигатели ЗМЗ-523 и битопливные ЗМЗ-524 использовались во многих известных российских моделях коммерческой техники и автобусов.

"На рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 – как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет", - цитирует пресс-служба "Соллерса" директора Заволжского филиала "УАЗа" Ильнура Сахабиева.

На предприятиях, задействованных в производственной цепочке, приступили к подготовке возобновления производства и укомплектованию персоналом. Возобновить выпуск моторов V-8 планируется в первой половине 2023 года.

Как отмечается в сообщении "Соллерса", с 1963 года по конец 2021 года на ЗМЗ было собрано более 6,5 млн восьмицилиндровых двигателей.

Соллерс Заволжский моторный завод ЗМЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Вопрос о цене газа для Белоруссии будет решен на высшем уровне

Huawei закроет в России подразделение корпоративных продаж телеком-оборудования

ЕС предусмотрел исключение из запрета для граждан союза занимать должности в РФ

Заявление Банка России: ЦБ нащупал сигнальный пистолет

Заявление Банка России: ЦБ нащупал сигнальный пистолет

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за ноябрьские и декабрьские поставки газа

"Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за ноябрьские и декабрьские поставки газа

Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ

Швейцария вслед за ЕС присоединилась к потолку цен на нефть из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });