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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

В "Соллерсе" обсуждают обновление платформы "УАЗа" через технологическое партнерство

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Автомобилестроительное ПАО "Соллерс" не исключает обновление платформы для УАЗа через технологическое партнерство, сообщил "Коммерсанту" акционер группы и гендиректор "Ульяновского автозавода" Адиль Ширинов.

"Не исключаем, что будет и новая платформа для УАЗа через определенное технологическое партнерство под нашим брендом. Движение в этом направлении мы уже тоже начали", - сказал он.

По его словам, "Ульяновский автозавод" проходит этап фундаментальной реконструкции и реорганизации.

"Мы сосредоточились на сварке, окраске, сборке и прессовом производстве. Плюс, есть отдельно стоящий "Заволжский моторный завод", который поставляет двигатели. Это дало возможность существенно увеличить эффективность производства. Что мы будем делать на УАЗе - так это однозначно расширять продуктовую линейку", - отметил он.

Для развития модельного ряда УАЗа в "Соллерсе" намерены "максимально использовать те синергии, которые есть между УАЗом и проектом по развитию своей линейки легких коммерческих автомобилей".

"В частности, мы начали уже процесс локализации двухлитрового дизельного двигателя с механической коробкой передач, и эти компоненты мы будем агрегировать в том числе и в нашу уазовскую продукцию. Это даст возможность наконец-то получить на УАЗе дизельный двигатель с современной шестиступенчатой коробкой передач. Плюс, мы восстановим к 2024 году автоматическую коробку передач" - сказал Ширинов.

Говоря о результатах 2022 года, он отметил, что, несмотря на необходимость ускоренного импортозамещения, УАЗ в течение года не приостанавливал производство. Последние месяцы года компания работала "уже практически в полномасштабной линейке, которая была до санкций".

"При падении рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в целом более чем на 60% у нас продажи и производство по УАЗу превысят 35 тыс. штук, то есть мы упадем не более чем на 15% к 2021 году. Розницу мы, к великому сожалению, даже не успеваем обеспечивать в том объеме, в котором хотелось бы", - добавил Ширинов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), группа "Соллерс" за 11 месяцев 2022 года реализовала в России 29 078 автомобилей (-37,7%), в том числе 23 153 "УАЗов" (-20%) и 5925 LCV Ford Transit (-66,6%), производство которых в Елабуге было замещено выпуском двух моделей нового бренда "Соллерс".

УАЗ Соллерс Адиль Ширинов Ульяновск АЕБ
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