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Севастополь приватизирует винодельческий комплекс, арендуемый Инкерманским заводом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Севастополя утвердило план приватизации госимущества на 2023 год с комплексом объектов, который почти 20 лет находится в аренде у крупного винодельческого предприятия - ООО "Инкерманский завод марочных вин" (ИЗМВ).

"Понятно, что это открытый аукцион. Понятно, что арендатор будет всеми силами стремиться к победе в этом аукционе и к приватизации имущества. Планируется программа развития - ориентировочно порядка 5 млрд рублей на протяжении нескольких лет. Это грандиозные инвестиции", - сказал на заседании парламента губернатор Михаил Развожаев.

Как аргумент в пользу приватизации он привел тот факт, что с 2023 года нельзя будет производить алкоголь на арендованном имуществе, а это создает риск остановки завода. Кроме того, город не нашел бы средств на модернизацию.

"Естественно, были переговоры, разные варианты рассматривались. Группа планирует инвестиции, только являясь полноценным собственником завода, и считает участие города в любой форме фактором, сдерживающим развитие", - пояснил губернатор.

Гендиректор ИЗМВ Лариса Шимчук на заседании сообщила, что запланирована реконструкция без снижения производительности и с увеличением рабочий мест. Годовой объем производства, по ее данным, вырос с 2,9 млн бутылок в 2019 году до 6,5 млн бутылок в 2022 году.

Как говорится в пояснительной записке к плану приватизации, имущественный комплекс завода находится в аренде с 2004 года. В него входят: земельный участок, административные здания, цеха, склады и оборудование.

"Большая часть арендуемых объектов имущества имеют высокую степень физического и морального износа, а также во многом являются фактически технически/технологически непригодными для дальнейшей эксплуатации в силу нецелесообразности капитальных вложений и финансовых затрат на их модернизацию", - говорится в документе.

По предварительной оценке, имущественный комплекс может быть продан примерно за 400 млн рублей, уточнил глава департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Александр Ксенофонтов. При этом ежегодная арендная плата, по его словам, составляла около 50 млн рублей.

Инкерманский завод марочных вин был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня - известняка, использовавшегося для послевоенного восстановления Севастополя. По данным ЕГРЮЛ, предприятие контролирует АО "Оптима" (Санкт-Петербург), учрежденное в 2018 году крымским виноделом Валерием Захарьиным.

ООО "ИЗМВ" в 2021 году получило 609 млн рублей чистой прибыли по РСБУ после трех лет убытков. Выручка предприятия в последние годы сохраняется на уровне 1,6-1,9 млрд рублей.

Севастополь Михаил Развожаев Инкерманский завод ИЗМВ Лариса Шимчук Оптима Валерий Захарьин
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