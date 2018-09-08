Остатки военного лагеря XIX века найдены при строительстве трассы в Крыму

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Археологи исследуют бараки солдат и офицеров Российской армии времен Крымской войны 1853-1856 годов, обнаруженные при строительстве федеральной трассы "Таврида" в окрестностях Севастополя, сообщает Институт археологии РАН.

"При проведении в 2016-2018 годах археологических разведок в границах проектируемой автодороги "Керчь - Феодосия - Симферополь - Севастополь" на окраине Севастополя, к востоку от Инкерманской бухты, на правом берегу реки Черной на заросшем лесом плато Мекензиевой горы выявлено несколько объектов археологического наследия, которые получили название "Русские бараки времен Крымской войны 1853-1856 гг.", - говорится в материале на сайте института.

Общая площадь остатков военного полевого лагеря составляет 21 тыс. кв. м. Ученые предполагают, что бивуак появился именно в этом месте, поскольку там была питьевая вода (вероятно, раньше протекали ручьи, подпитывавшиеся родниками).

"Площадь раскопа 2018 года составила 6,87 тыс. кв. м. Впервые на Мекензиевой горе изучены остатки построек и сооружений, связанных с военно-полевым лагерем времен Крымской войны. Мощность исследованного культурного слоя достигает 0,6 м. (...) В границах исследованной площади зафиксированы остатки не менее 24 построек (типовых палаток или бараков) вытянутых в четыре линии, а также несколько расположенных бессистемно малых палаток или "балаганов", - отмечает Институт археологии РАН.

Экспедиция собрала большую коллекцию интересных находок: медные монеты, детали военной униформы и предметов вооружения, а также многочисленные предметы быта (ножи, ножницы, кресальные кремни, подковы, курительные трубки, фрагменты посуды, обойные гвозди - возможно, остатки обивки мягкой мебели, железные кованные детали телег или двуколок).