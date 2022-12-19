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"АвтоВАЗ" наладит производство на заводе Nissan в Петербурге во II полугодии 2023 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует во II полугодии 2023 года наладить выпуск автомобилей на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода с местного рынка передал в собственность России, сообщил телеканалу "Россия 24" гендиректор компании Максим Соколов.

Сейчас, по его словам, компания ведет переговоры с партнерами о поставках машинокомплектов для сборки.

"Но наверное еще рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс, что называется, в самом разгаре, и мы планируем его завершить в январе-феврале месяце", - добавил Соколов.

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность составляла 100 тысяч автомобилей в год.

Nissan в конце октября объявил о решении передать свои российские активы, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Сделка была совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение 6 лет. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в учредительные документы 23 ноября.

В связи с уходом с российского рынка японский автоконцерн единовременно списал 24,1 млрд иен (около $181 млн).

АвтоВАЗ Максим Соколов Nissan Петербург Минпромторг НАМИ
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