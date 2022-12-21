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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Беглов пообещал сохранить трудовой коллектив бывшего завода Nissan в Петербурге

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Трудовой коллектив петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода из России передал в собственность государства, планируется сохранить, его задействуют в проектах "АвтоВАЗа", сообщил губернатор региона Александр Беглов.

"Те социальные гарантии, которые присутствуют на этом предприятии, будут соблюдены. Для нас очень важно, что 2 тыс. рабочих мест сохранятся", - сказал он журналистам в среду.

При этом компетенции специалистов планируется применять также при производстве запасных частей для автомобилей других марок.

Ранее 21 декабря гендиректор "АвтоВАЗа" Максим Соколов объявил, что этот завод будет выпускать автомобили под брендом Lada, не конкурируя с ВАЗом. Он уточнил, что переговоры с потенциальными партнерами, в первую очередь с китайским автопроизводителем, находятся на завершающей стадии. При этом он допустил, что партнером предприятия может стать не одна компания.

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность составляла 100 тысяч автомобилей в год.

В октябре Nissan объявил о решении передать свои российские активы, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Сделка была совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение 6 лет. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в учредительные документы 23 ноября. В связи с уходом с российского рынка японский автоконцерн единовременно списал 24,1 млрд иен (около $181 млн).

Nissan Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус Александр Беглов Петербург АвтоВАЗ Максим Соколов
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