Henkel выделит бизнес в России в независимую компанию Lab Industries

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG выделила свой бизнес в России и с 1 января он будет работать независимо под названием Lab Industries, сообщает Dow Jones.

"Передача права собственности возможна только в том случае, если местный бизнес сможет работать независимо от глобальных бизнес-процессов и систем Henkel", - сказал агентству представитель компании.

В апреле Henkel сообщила, что решила инициировать выход с российского рынка, что может также включать продажу или передачу российского бизнеса новому владельцу.

Отделение российского подразделения от глобального бизнеса Henkel не является альтернативой анонсированной ранее продаже бизнеса в России, прокомментировали запрос "Интерфакса" в пресс-службе Henkel.

"Это лишь первый шаг и необходимое условие для нашего выхода из страны и передачи прав собственности, чтобы обеспечить независимость местной компании от глобальных бизнес-процессов Henkel. Именно по этой причине с 1 января 2023 года российское подразделение будет работать как независимая организация под новым названием", - заявили в пресс-службе.

Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент", Loctite и др.

В России Henkel работает более 30 лет. У компании в России около 2,5 тысячи сотрудников, 11 заводов и 12 офисов в разных регионах.