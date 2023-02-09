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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Henkel намерена завершить продажу бизнеса в РФ в I квартале

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Германская Henkel AG намерена продать бизнес в России в первом квартале, заявил генеральный директор Карстен Кнобель в интервью журналу WirtschaftsWoche.

"Мы стремимся к завершению (продажи - ИФ) в первом квартале 2023 года. Мы ведем последние переговоры", - сказал он.

"Процесс очень сложный. Контракт подписывается не просто покупателем и продавцом", - пояснил CEO. По его словам, есть большое количество требований со стороны российских властей, которые необходимо соблюсти.

Российский рынок являлся очень важным для компании. В 2021 году объем продаж в стране составил около 1 млрд евро, это почти 5% от общего показателя Henkel.

Компания уже списала 200 млн евро потерь в России. По словам Кнобеля, в отчетности Henkel операции в РФ оцениваются примерно в 500 млн евро.

"В нынешних условиях мы, безусловно, не сможем реализовать бизнес по его реальной стоимости, - сказал CEO компании. - Дальнейшие списания зависят от того, какой будет цена продажи".

Покупателем бизнеса, вероятно, выступит консорциум российских инвесторов, отметил он. В начале процесса заинтересованность выражали несколько международных компаний, однако сейчас продажа ориентирована на российских покупателей. "Из-за разнообразия и размера нашего бизнеса мы полагаем, что у консорциума из разных покупателей больше шансов", - сказал Кнобель.

Ранее Henkel выделила свой бизнес в России, и с 1 января он начал работать независимо под названием Lab Industries. Отделение российского подразделения от глобального бизнеса не является альтернативой анонсированной ранее продаже бизнеса в России, сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе Henkel.

В апреле прошлого года Henkel заявляла о том, что приняла решение инициировать процесс ухода компании с российского рынка, что может также включать продажу или передачу российского бизнеса новому владельцу.

Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент", Loctite и др.

В России Henkel работает более 30 лет. У компании в РФ около 2,5 тыс. сотрудников, 11 заводов и 12 офисов в разных регионах.

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