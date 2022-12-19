Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

АСВ продлило действие нулевых ставок дополнительных взносов в фонд страхования вкладов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) продлил на первое полугодие 2023 года действие нулевых дополнительной и повышенной ставок взносов в фонд страхования вкладов, говорится в сообщении госкорпорации.

АСВ в феврале обнулило дополнительную и повышенную ставки взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах 2022 года. Это должно было улучшить возможности банков по управлению ликвидностью. Впоследствии действие меры было продлено до конца года.

Сейчас базовая ставка страховых взносов составляет 0,12% расчетной базы.

Размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов ранее составлял 25% и 300% базовой ставки соответственно. Дополнительный взнос должны уплачивать банки, завышающие ставки по сравнению со среднерыночным уровнем на 2-3 процентных пункта (п.п.), повышенный дополнительный - завышающие ставки не менее чем на 3 п.п., а также кредитные организации с неустойчивым финансовым положением.

АСВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" 17 декабря обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" 17 декабря обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Henkel выделит бизнес в России в независимую компанию Lab Industries

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });